وزير الرياضة التونسي: لا قرار يمنع جماهير الزمالك من حضور مباراة الترجي

قال أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي إنه لم يصدر أي قرار من السلطات التونسية يمنع جماهير الزمالك من حضور مباراة فريقهم أمام الترجي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .





وكان الزمالك قد فاز على نظيره نادي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.







وأضاف أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي عبر برنامج ملعب ONTIME مع الإعلامي أحمد شوبير: لا يوجد أي قرار من السلطات التونسية يمنع جماهير الزمالك من حضور اللقاء، نرحب بجماهير الزمالك في تونس.





وأكمل :"عدد من الوزارات المعنية في تونس اجتمعت اليوم واتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة كورونا، وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحثت توفير كل سبل الراحة لكل الجماهير التونسية والمصرية ".





واختتم حديثه :"أرحب بفكرتكم بزيارة معسكر الترجي والزمالك قبل مواجهة الجمعة".