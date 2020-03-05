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أخبار العالم

100 ألف فى الحجر الصحي.. هكذا تستعد إسرائيل لمواجهة كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 09:07 ص
100 ألف فى الحجر
100 ألف فى الحجر الصحي.. هكذا تستعد إسرائيل لمواجهة كورونا
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سمر صالح
بعد فرض الحجر الصحي على القادمين من خمس دول أوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا فى إسرائيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن تل أبيب تدرس نشر تحذير من السفر إلى القارة الأوروبية، حيث تم مناقشة الأمر بين عدد من الوزارات وسيتم وضع أكثر من 100 ألف فى الحجر الصحي.

وأقرت وزارة صحة الاحتلال، سلسلة كبيرة من التعليمات، من بينها فرض الحجر الصحي على القادمين من: ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، النمسا، سويسرا، ومنع التجمعات التي تضم أكثر من 5000 شخص، وعلى أثره ألغي عدد من المباريات، وجراء ذلك فإن وزارتي الصحة والداخلية في دولة الاحتلال تقدران أنه في أعقاب هذه التعليمات فإن عدد الإسرائيليين الذين سيقبعون في الحجر الصحي سيصل إلى 100 ألف.

وكشفت أن من مخططات الطوارئ التي تنوي إسرائيل القيام بها في حال تفشي فيروس كورونا، هي إصدار تعليمات لعدم خروج جميع الأشخاص بجيل 60 فما فوق من بيوتهم والمكوث في الحجر الصحي.

وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن هيئة الطوارئ قالت "إنه في حال تفشي المرض والمئات سيتم معالجتهم في المستشفيات ووفاة العشرات، فان الهيئة ستصدر اوامرها بعزل جميع الإسرائيليين فوق جيل 60، وسيتم تقليص استيراد المواد الخام، ومنع التجمعات والأحداث الكبيرة في المؤسسات والأحداث الثقافية.. وفي مثل هذه الحالة سيتغيب 10% من العاملين عن العمل".

و"في حال وجود سيناريو أشد بحال اتساع المرض، والذي به سيمرض 40 ألف إسرائيلي، و7500 إسرائيلي في المستشفيات ووفاة 1500 شخص، سيتم فرض قيود تنقل في مناطق معينة في إسرائيل وسيتم إغلاق المدارس وتقييد استخدام المواصلات العامة. في هذه الحالة فإن ربع سكان إسرائيل لن يتمكنوا من الوصول الى أماكن عملهم بحسب الموقع.

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