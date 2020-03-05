تحت إشراف قضائي.. انطلاق انتخابات مجلس إدارة وعمومية الأهرام

تنطلقت صباح اليوم أولى انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018.

وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى تمام التاسعة من صباح اليوم، الخميس، اللجان الانتخابية أمام الناخبين المشاركين فى العملية الانتخابية ويستمر الاقتراع حتى الخامسة مساء اليوم ثم تبدأ عملية الفرز وإعلان النتيجة.





يشرف على انتخابات مؤسسة الأهرام المستشار طارق محمد بدر المشرف.





كما يتواجد اللواء مدير أمن القاهرة ومأمور وظباط قسم الأزبكية لتأمين سير العملية الانتخابية بمؤسسة الأهرام.





وتجرى اليوم انتخابات مؤسسة الأهرام لانتخاب ٦ أعضاء مجلس إدارة و٦ أعضاء للجمعية العمومية ممثلين للصحفيين والإداريين والعمال.





كما تجرى الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، وذلك وفقا لضوابط محددة.

وقررت الهيئة نقل فعاليات الانتخابات أولًا بأول على صفحتها الرسمية "فيس بوك"، بالصور اللحظية، منذ فتح باب التصويت فى التاسعة صباحا وحتى نهاية الفرز.





كما تم مراجعة الاستعدادات النهائية للانتخابات والمشرفين على اللجان، وطلبت الهيئة من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائي، وناقشت تقريرًا حول أماكن إجراء الانتخابات والاطمئنان على تأمينها وسيتم استخدام الحبر الفسفوري في مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.





وأوضحت الهيئة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، للاعلان الرسمى النتائج بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات سيعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.





وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للصحافة إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة لمؤسسة الأهرام في لجان مستقلة في فروع 6 أكتوبر وقليوب والإسكندرية وذلك بناء على رغبة العاملين بالمؤسسة، تيسيرًا عليهم لمباشرة حقوقهم في الانتخابات المقررة قانونًا واختيار ممثليهم في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.





ويبلغ عدد العاملين فى مؤسسة الأهرام 8205 منهم 1317 صحفيا، و3802 إداريين، و3086 عاملا وبلغ عدد المرشحين على عضوية مجلس الإدارة صحفيون 12 مرشحا، وإداريون 15، وعمال 6 مرشحين.. وترشح على عضوية الجمعية العمومية صحفيين ١٠، وإداريين 8، أعمال 8 مرشحين.





تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضي على النحو التالي:

- مؤسسة الأهـرام: يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافـــق 12 مارس 2020

على أن تبدأ العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً



