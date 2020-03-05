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محافظات

تداول 573 شاحنة و118 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس 05/مارس/2020 - 10:56 ص
ميناء
ميناء
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حسن غنيمة

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر عن تداول 573 شاحنة و118 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى أمانة، والحرية 2، وعزيز اكسبريس، وعلى متنها 138 شاحنة و30 سيارة.

بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 102 شاحنة و66 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 75 شاحنة و4 سيارات، وغادرت ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية 2، عزيز اكسبريس، وعلى متنها 104 شاحنات و13 سيارة.

وفى ميناء نويبع، يستعد الميناء لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنها 34 شاحنة و2 سيارة، وتغادر السفينة بريدج وعلى متنها 42 شاحنة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين أيلة وبريدج (وصول وسفر) وعلى متنها 78 شاحنة و3 سيارة، بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ET bridg وتغادر السفينة Ram.

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