هيفاء وهبي تصور مسلسل أسود فاتح وتتكتم على اللوك الجديد

تكثف الديفا هيفاء وهبي تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد "أسود فاتح" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، وذلك من أجل الانتهاء من التصوير تماما وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة التي ترغب في الانتهاء من العمل في وقت معين.





وتصور هيفاء المشاهد الحالية في ضواحي بيروت بلبنان، بعد ان عادت مؤخرا، وذلك داخل ديكورات مكتب "المحامي" الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز، وتراهن بطلة العمل على المسلسل الجديد والمنافسة به بقوة خلال الموسم الدرامي الأقوى في العام نظرا لتحمسها لقوة العمل الجديد وخطوطه الدرامية المشوقة.





يعد المسلسل استكمالا لسلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمتها في الفترة الاخيرة وكان آخرها مسلسل"لعنة كارما" الذي قدم العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا ونال إشادة كبيرة من الجمهور، وتتكتم هيفاء على اللوك الجديد خاصة وأنها اعتادت ان تقدم نفسها بشكل جديد في كل دور تقوم بتقديمه.





ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد فهمي و شريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.