AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هيفاء وهبي تصور مسلسل أسود فاتح وتتكتم على اللوك الجديد

الخميس 05/مارس/2020 - 01:22 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Advertisements
آيه عاطف
تكثف الديفا هيفاء وهبي تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد "أسود فاتح" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، وذلك من أجل الانتهاء من التصوير تماما وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة التي ترغب في الانتهاء من العمل في وقت معين.

وتصور هيفاء المشاهد الحالية في ضواحي بيروت بلبنان، بعد ان عادت مؤخرا، وذلك داخل ديكورات مكتب "المحامي" الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز، وتراهن بطلة العمل على المسلسل الجديد والمنافسة به بقوة خلال الموسم الدرامي الأقوى في العام نظرا لتحمسها لقوة العمل الجديد وخطوطه الدرامية المشوقة.

يعد المسلسل استكمالا لسلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمتها في الفترة الاخيرة وكان آخرها مسلسل"لعنة كارما" الذي قدم العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا ونال إشادة كبيرة من الجمهور، وتتكتم هيفاء على اللوك الجديد خاصة وأنها اعتادت ان تقدم نفسها بشكل جديد في كل دور تقوم بتقديمه.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد فهمي و شريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبى تبدأ تصوير مسلسل اسود فاتح وتنتظر عرض فيلم أشباح أوروبا

هيفاء وهبي تبدأ تصوير أسود فاتح

بـ جلباب طويل.. شاهد هيفاء وهبي في أسود فاتح

روجينا مذيعة في أسود فاتح مع هيفاء وهبي

بـ إطلالة مثيرة للجدل.. هيفاء وهبى تستعد لـ أسود فاتح .. تفاصيل

بفستان أحمر.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب

ترشيحاتنا

بلاش الدقن.. الرجال أكثر عرضة لفيروس كورونا

السفارة السعودية تطلق تحذيرا جديدا لمواطنيها

أول خسائر كورونا.. شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها

نشاط للرياح وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية غدًا.. فيديو

حقيقة إصابة امرأة بفيروس كورونا.. «صحة أسوان» ترد

رغم دخوله الحجر الصحي.. شاب بريطاني يروي تفاصيل إصابته بكورونا..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر

بـ الشراشيب.. ابنة صلاح عبدالله تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

من لمور لـ موريتانيا.. حكايات أرض الرجال السمر في شمال أفريقيا