القمة الروسية التركية بشأن إدلب.. تفاصيل لقاء بوتين وأردوغان في موسكو

انطلقت القمة الروسية التركية، اليوم الخميس، بين الرئيسين التركي والروسي لمناقشة الوضع المتفاقم في إدلب.





ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، إن الوضع في إدلب أصبح متوترا لدرجة أنه يتطلب "تدخلنا المباشر".





وأشار بوتين إلى أن الوضع في إدلب السورية بحاجة إلى نقاش عن الوضع برمته حتى لا تتكرر الأحداث الأخيرة التي باستطاعتها إفساد العلاقات بين البلدين.





وأعلن الرئيس الروسي أن المباحثات بينهما في بادئ الأمر ستكون ثنائية وبعدها سينضم إليهما الوفدين للتباحث بمجمل الأمور.





وقدم الرئيس الروسي لأردوغان تعازيه بشأن العسكريين الأتراك في إدلب وأكد أن ما حصل لم يكن معلوما.



ومن جهته، أكد أردوغان أن نتائج المباحثات ستساهم في معالجة الوضع في إدلب والمهمة الرئيسية للزيارة هي تنمية العلاقات التركية الروسية.





وأضاف أردوغان خلال لقائه بوتين: "لا شك أن لقاءنا اليوم فيما يتعلق بمحادثات إدلب مهمة للغاية".





وأكد أردوغان: "في الواقع الوضع في إدلب متوتر جدا والعالم أجمع يراقب ما سيثمر عن اللقاء وأعتقد أن الخطوات والقرارات التي ستتخذ اليوم ستخفف من الوضع المتوتر".





وتابع أردوغان قائلا: "نحن الآن نشهد لحظة الذروة في علاقتنا وهذا دون شك يخص الصناعات الدفاعية والعلاقات التجارية وغيره.



