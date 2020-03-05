خناقات وازدحام .. نقص المناديل في أستراليا يتسبب في مشكلة كبيرة

بات شبح فيروس كورونا يطارد معظم سكان العالم ، بين ليلة وضحاها نسمع بإصابات جديدة من الفيروس حول العالم، ولا نملك سوى أننا نتخذ كل إجراءات الحيطة و الحظر حتى ينتهي ذلك الكابوس.





تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لعدد كبير من المواطنين في استراليا في رصد للزحام الشديد على محلات المنظفات و الصيدليات لشراء المواد المعقمة والمناديل وخاصة " مناديل المراحيض".





تسبب الزحام على المناديل في إفتعال أزمات ومشاكل بين المواطنين وأبرزها قام شخص بصعق أحدهم بالصاعق الكهربائي بعد أن أخذ آخر عبوة مناديل في المتجر.





جدير بالذكر أن استراليا سجلت حتى الآن 50 حالة اصابة بكورونا مما أدى إلى نتصاعد الأزمة و الرعب و الهلع يخيم على المكان.