كندة علوش: فيروس كورونا مجرد بروباجندا وضجة إعلامية

علقت الفنانة كندة علوش على فيروس كرورونا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر".
و قالت كنة علوش من خلا تغريدتها " اذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا".
و أضافت كندة علوش "الي حاسة انو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة انو لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا مشانو".
وانهت كندة علوش تغريدتها " هل بكون غلطانة او مستهترة ؟".
وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوي.
اذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا الي حاسة انو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة انو لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة او مستهترة ؟— Kinda Alloush (@KindaAlloush) March 5, 2020