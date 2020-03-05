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فن

كندة علوش: فيروس كورونا مجرد بروباجندا وضجة إعلامية

الخميس 05/مارس/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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شروق حمدى
علقت الفنانة كندة علوش على فيروس كرورونا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر".
و قالت كنة علوش من خلا تغريدتها " اذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا".


و أضافت كندة علوش "الي حاسة انو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة انو لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا مشانو".

وانهت كندة علوش تغريدتها " هل بكون غلطانة او مستهترة ؟".


وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوي.
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