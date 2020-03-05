زواج وائل كفوري من إعلامية لبنانية شهيرة.. صور

كشفت تقارير بالصحف اللبنانية، عن أن الفنان اللبناني وائل كفوري ، سيتزوج ، في غضون أيام من الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار.





وقالت الصحف الأجنبية ، إن وائل كفوري كان يقضي إجازة طويلة مع عروسه في الولايات المتحدة الأمريكية ، ليبقى بعيدا عن أعين الصحف.





وتحدثت الصحف اللبنانية ، عن فتاة من خارج الوسط الفني ، وصفت بأنها جميلة وذكية ومثقفة، كما نوهت صحف أخرى إلى وجود علاقة تجمع النجم اللبناني بالإعلامية جيسيكا عازار ، دون أن يؤكد أي منهما صحة هذه الأخبار.



