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أخبار البلد

8 شركات تعرض إبداعاتها في حديقة سفارة بريطانيا بـ برنامج مصر الملهمة

الخميس 05/مارس/2020 - 04:45 م
جانب من العروض المشاركة
جانب من العروض المشاركة
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محمد وديع

استضاف أمس الأربعاء برنامج "مصر الملهمة" التابع للسفارة البريطانية شركات التصميم المصرية الرائدة والناشئة في ورشة عمل ومعرض لمدة يوم واحد.


وجمعت فعالية "تصميمات مصرية" التي استمرت ليوم واحد الشركات المحلية المصرية المتخصصة في مجال التصميمات الداخلية والخبرات البريطانية مع المواهب الشابة من أجل مناقشة الأفكار ذات الصلة بنمو الأعمال.


وشارك في التواجد من الشركات المصرية الشهيرة في مجال التصميمات الداخلية كل من: هاني سعد، وألكَمي، ومنى حسين، وتي دي إف، وستوديو فايف، وديزاين بوينت، وحسين نصار، وذا ديزاين أفينيو.


بدأ اليوم بحلقة نقاش برئاسة الدكتورة فانيسا برادي، مؤسسة جمعية التصميم البريطاني والعالمي، وأحمد حلمي، الرئيس التنفيذي لمصنع موبل الشرق، وسحر السكوت، رئيسة الصناعات الإبداعية بمركز تحديث الصناعة، ومنى الطناني، المؤسسة والعضو المنتدب بشركة ديزاين إمبوريوم، وهشام غراب، مؤسس شركة ستايل ديزاين.


وتلي ذلك، ورشة العمل التي انعقدت بعد الظهر حفل استقبال مسائي، حيث تعاونت ثماني شركات تصميم مصرية لإعادة تزيين حدائق السفارة باستخدام تصميمات تعبر عن رؤاها الإبداعية وتشجع أعمالها.


ويسعى برنامج "مصر الملهمة" أيضًا الى أنشاء شبكةً من شركات التصميم المعروفة من أجل تبادل خبراتها وقصص نجاحها مع المواهب الشابة و التعرف على الشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال والاستثمار.


وأكدت حنين شاهين، مدير برنامج "مصر الملهمة"، إنها نريد تقديم المشورات الجدية والحقيقية للمصريين الملهمين التي تساعدهم على خلق نموذج أعمال ناجح وبناء علامة تجارية عالمية تدفع اسم مصر إلى الأمام."


وخلال كلمته، أوضح السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "مصر غنية بالمصممين الموهوبين الذين يسعون للتوسع في الأسواق الدولية. مضيفا :"ستدعم فعالية اليوم هذه المواهب في القيام بذلك. أنا منبهر للغاية بالأفراد الموهوبين الذين قابلتهم اليوم وأتطلع إلى سماع قصص نجاحهم في المستقبل."

8 شركات تعرض إبداعاتها في حديقة سفارة بريطانيا بـ برنامج مصر الملهمة
8 شركات تعرض إبداعاتها في حديقة سفارة بريطانيا بـ برنامج مصر الملهمة
8 شركات تعرض إبداعاتها في حديقة سفارة بريطانيا بـ برنامج مصر الملهمة
8 شركات تعرض إبداعاتها في حديقة سفارة بريطانيا بـ برنامج مصر الملهمة
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