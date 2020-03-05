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فن

هيفاء وهبي تتحدى فيروس كورونا بهذه الطريقة

الخميس 05/مارس/2020 - 04:18 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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محمد نحلة

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على أن تطلق تحدي لمواجهة فيروس كورونا، وكتبت  عبر حسابها على تويتر "ما هي الأغنية التي تغنيها أثناء غسل يديك؟ ، غسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي".


وتكثف هيفاء وهبي تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد "أسود فاتح" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، وذلك من أجل الانتهاء من التصوير تماما وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة التي ترغب في الانتهاء من العمل في وقت معين.


وتصور هيفاء المشاهد الحالية في ضواحي بيروت بلبنان، بعد ان عادت مؤخرا، وذلك داخل ديكورات مكتب "المحامي" الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز، وتراهن بطلة العمل على المسلسل الجديد والمنافسة به بقوة خلال الموسم الدرامي الأقوى في العام نظرا لتحمسها لقوة العمل الجديد وخطوطه الدرامية المشوقة.


يعد المسلسل استكمالا لسلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمتها في الفترة الاخيرة وكان آخرها مسلسل"لعنة كارما" الذي قدم العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا ونال إشادة كبيرة من الجمهور، وتتكتم هيفاء على اللوك الجديد خاصة وأنها اعتادت ان تقدم نفسها بشكل جديد في كل دور تقوم بتقديمه.
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