جابر نصار: نشأت في أسرة متوسطة واشتغلت في مهنة الصيد في طفولتي.. فيديو

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق إنه نشأ في إحدى قرى محافظة دمياط، مضيفا: "نشأت في قرية ريفية يحيط بها النيل من 3 اتجاهات".





وأضاف جابر نصار في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الطبيعة أثرت في شخصيتي والارتباط بالأرض والنيل والنشاط الأساسي للقرية هو الزراعة وصيد الأسماك".





وتابع جابر نصار: " نشأت في أسرة من البيوت المصرية المتوسطة التي تعبر عن سواد الشعب المصري ووالدي كان يعمل بالزراعة والأرض ووالدتي كانت ربة منزل".





وأكمل جابر نصار: "عشت طفولة سعيدة جدا رغم بساطة الإمكانات وكان المثل الأعلى لي آنذاك هو كيفية التفوق في التعليم ومحاكاة النماذج المشرفة المتواجدة في الدولة".





ولفت جابر نصار: "كان لدي طموح وأمل ومازلت مرتبطا بمكان نشأتي في محافظة دمياط، وكنت أعمل في فترة الصيف أيام الدراسة لاكتساب الخبرات وليس لتحصيل الأموال وأحببت مهنة الصيد بشكل كبير".