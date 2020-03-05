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جابر نصار: نشأت في أسرة متوسطة واشتغلت في مهنة الصيد في طفولتي.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 06:36 م
جابر نصار
جابر نصار
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هاني حسين
قال  الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق إنه نشأ في إحدى قرى محافظة دمياط، مضيفا: "نشأت في قرية ريفية يحيط بها النيل من 3 اتجاهات".

وأضاف جابر نصار  في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الطبيعة أثرت في شخصيتي والارتباط بالأرض والنيل والنشاط الأساسي للقرية هو الزراعة وصيد الأسماك".

وتابع جابر نصار: " نشأت في أسرة من البيوت المصرية المتوسطة التي تعبر عن سواد الشعب المصري ووالدي كان يعمل بالزراعة والأرض ووالدتي كانت ربة منزل".

وأكمل جابر نصار: "عشت طفولة سعيدة جدا رغم بساطة الإمكانات وكان المثل الأعلى لي آنذاك هو كيفية التفوق في التعليم ومحاكاة النماذج المشرفة المتواجدة في الدولة".

ولفت جابر نصار: "كان لدي طموح  وأمل ومازلت مرتبطا بمكان نشأتي في محافظة دمياط، وكنت أعمل في فترة الصيف أيام الدراسة لاكتساب الخبرات وليس لتحصيل الأموال وأحببت مهنة الصيد بشكل كبير".
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