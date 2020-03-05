AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد .. بث مباشر للحرم المكي بعد قرارات السعودية لمحاربة كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 07:51 م
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت المملكة العربية السعودية، عددًا من القرارات اليوم الخميس، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان منها إغلاق الحرمين بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر كإجراء احترازي.

وينقل "صدى البلد"، لكم بثًا مباشرًا للكعبة المشرفة، ويمتلئ صحنها بعدد من المصلين والطائفين.

ونقلت صحيفة "سبق"، اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قوله إنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. 

كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

كما أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من السلطات السعودية بحق لص تركي سرق متحف الحرمين

الشيخ السديس يبحث خطة تطوير معهد الحرم المكي الشريف و"المسجد النبوي"

خوفا من كورونا.. تعرف على مواعيد غلق وفتح الحرمين للصلاة

إغلاق صحن المطاف ومشارب زمزم.. قرارات جديدة من السعودية بسبب كورونا

مواعيد غلق وفتح الحرم.. 7 إجراءات قوية اتخذتها السعودية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

شفاء أول سعودية مصابة بـ كورونا في البحرين

آخر مستجدات كورونا.. مصري مصاب و 3 محاولات للعلاج بأدوية الإيدز والملايا

قرارات جديدة في الكويت لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

مصطفى بكري يكشف كواليس الدقائق الأخيرة قبل تنحي مبارك.. فيديو

الدولار يهوي وتوقعات بمزيد من الانخفاض.. تفاصيل‎

دهس مواطنا بـ BMW.. الاهلي: لسنا طرفا في أزمة صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

وزير الرياضة يفتتح "النادي" في السادس من أكتوبر .. صور

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد