احذر.. 16 علامة تنذرك بـ الغدة الدرقية

الغدة الدرقية من أكثر الأمراض شيوعا بالوطن العربي، وتنتج الغدة الدرقية هرمونين رئيسيين هما : ثيروكسين (T-4) وثلاثي يود الثيرونين (T-3) واللذان يؤثران على كل خلية في الجسم.





وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:





وتوجد مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض وتتضمن التالي :





- فقدان الوزن المفاجئ حتى عندما تبقى شهيتك وكمية ونوع الطعام الذي تتناوله كما هي أو تزيد

- سرعة نبضات القلب عادة أكثر من 100 نبضة في الدقيقة

- اضطراب نبضات القلب أو خفقان القلب

- زيادة الشهية

- العصبية

- يمكن الاصابة برعشة خفيفة في اليدين والأصابع

- التعرق

- تغيرات في أنماط الحيض

- زيادة الحساسية تجاه الحرارة

- تغيرات في أنماط الأمعاء خاصة حركات الأمعاء الأكثر تكرارًا

- تضخم الغدة الدرقية والذي قد يظهر على هيئة تورم في قاعدة الرقبة

- الإعياء وضعف العضلات

- وجود صعوبة في النوم

- ترقق الجلد

- شعر خفيف ومتقصف