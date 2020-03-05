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مرأة

احذر.. 16 علامة تنذرك بـ الغدة الدرقية

الخميس 05/مارس/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن

الغدة الدرقية من أكثر الأمراض شيوعا بالوطن العربي، وتنتج الغدة الدرقية هرمونين رئيسيين هما : ثيروكسين (T-4) وثلاثي يود الثيرونين (T-3) واللذان يؤثران على كل خلية في الجسم. 


وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:


وتوجد مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض وتتضمن التالي :


- فقدان الوزن المفاجئ حتى عندما تبقى شهيتك وكمية ونوع الطعام الذي تتناوله كما هي أو تزيد

- سرعة نبضات القلب عادة أكثر من 100 نبضة في الدقيقة

- اضطراب نبضات القلب أو خفقان القلب

- زيادة الشهية

- العصبية 

- يمكن الاصابة برعشة خفيفة في اليدين والأصابع

- التعرق

- تغيرات في أنماط الحيض

- زيادة الحساسية تجاه الحرارة

- تغيرات في أنماط الأمعاء خاصة حركات الأمعاء الأكثر تكرارًا

- تضخم الغدة الدرقية والذي قد يظهر على هيئة تورم في قاعدة الرقبة

- الإعياء وضعف العضلات

- وجود صعوبة في النوم

- ترقق الجلد

- شعر خفيف ومتقصف

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