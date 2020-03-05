احذر.. 16 علامة تنذرك بـ الغدة الدرقية

الغدة الدرقية من أكثر الأمراض شيوعا بالوطن العربي، وتنتج الغدة الدرقية هرمونين رئيسيين هما : ثيروكسين (T-4) وثلاثي يود الثيرونين (T-3) واللذان يؤثران على كل خلية في الجسم.
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:
وتوجد مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض وتتضمن التالي :
- فقدان الوزن المفاجئ حتى عندما تبقى شهيتك وكمية ونوع الطعام الذي تتناوله كما هي أو تزيد
- سرعة نبضات القلب عادة أكثر من 100 نبضة في الدقيقة
- اضطراب نبضات القلب أو خفقان القلب
- زيادة الشهية
- العصبية
- يمكن الاصابة برعشة خفيفة في اليدين والأصابع
- التعرق
- تغيرات في أنماط الحيض
- زيادة الحساسية تجاه الحرارة
- تغيرات في أنماط الأمعاء خاصة حركات الأمعاء الأكثر تكرارًا
- تضخم الغدة الدرقية والذي قد يظهر على هيئة تورم في قاعدة الرقبة
- الإعياء وضعف العضلات
- وجود صعوبة في النوم
- ترقق الجلد
- شعر خفيف ومتقصف