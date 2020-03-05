لمرضى الغدة الدرقية.. 8 أطعمة تحد من زيادة الوزن

اضطرابات الغدة الدرقية من أبرز المشكلات الصحية شيوعًا بين النساء ، وحوالي 90٪ مصابات بها؛ بسبب التهاب يعرف باسم هاشيموتو، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهاز المناعة عن طريق الخطأ الغدة الدرقية





وأوضحت أبو الحجاج، أن هناك الكثير من خيارات الطعام للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ، ويجب تناول نظام غذائي يعتمد على الخضار والفواكه واللحوم الخالية من الدهن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتساعد في منع زيادة الوزن.





١- البيض: