AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى الغدة الدرقية.. 8 أطعمة تحد من زيادة الوزن

الخميس 05/مارس/2020 - 01:24 ص
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
Advertisements
آية التيجي
اضطرابات الغدة الدرقية من أبرز المشكلات الصحية شيوعًا بين النساء، وحوالي 90٪ مصابات بها؛ بسبب التهاب يعرف باسم هاشيموتو، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهاز المناعة عن طريق الخطأ الغدة الدرقية.

ومن المعروف أن اضطرابات المناعة الذاتية تظهر عندما ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تهاجم أنسجة الجسم نفسها، إذ تشمل هذه العملية أحيانًا الغدة الدرقية، وهي حالة لا تنتج فيها الغدة ما يكفي من بعض الهرمونات المهمة، أما الأسباب الأخرى لقصور الغدة الدرقية الأساسي فهي نقص اليود، اضطراب وراثي، تناول بعض الأدوية ، والجراحة التي تزيل جزءًا من الغدة الدرقية.

إقرأ ايضا :

فيما أكدت الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن هرمونات الغدة الدرقية تساعد في السيطرة على النمو، وإصلاح الخلايا، والتمثيل الغذائي، نتيجة لذلك قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من التعب وفقدان الشعر وزيادة الوزن والشعور بالبرد، يؤثر قصور الغدة الدرقية على 1-2 ٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، وأكثر عرضة لعشر مرات للتأثير على النساء أكثر من الرجال.

وأوضحت أبو الحجاج، أن هناك الكثير من خيارات الطعام للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ، ويجب تناول نظام غذائي يعتمد على الخضار والفواكه واللحوم الخالية من الدهن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتساعد في منع زيادة الوزن.

١- البيض:
ينصح بتناول البيض بالكامل، حيث يوجد الكثير من اليود والسيلينيوم في صفار البيض ، بينما البيض ممتلئ بالبروتين.

٢- اللحوم:
ينصح بتناول جميع اللحوم ، بما في ذلك لحم الضأن ولحم البقر والدجاج.

٣-الأسماك: 
جميع المأكولات البحرية ، بما في ذلك سمك السلمون والتونة والجمبري.

٤- الخضراوات:
جميع الخضروات، وتعد الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، جيدة للأكل بكميات معتدلة ، وخاصة عند طهيها.

٥- الفواكه: 
بما في ذلك التوت والموز والبرتقال والطماطم وغيرها، لكن يجب تجنب الخوخ والفراولة.

٦- الحبوب والبذور الخالية من الجلوتين:
الأرز ، بذور الشيا ، وبذور الكتان.

٧- منتجات الألبان:
جميع منتجات الألبان ، بما في ذلك الحليب والجبن والزبادي.

٨- المشروبات:
المياه وغيرها من المشروبات غير المحتوية على الكافيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتبه.. أعراض تكشف زيادة هرمونات الغدة الدرقية وعادات تسبب الإصابة بها

فوائد الجمبري.. يقي من السرطان ويجعل الأطفال الأكثر ذكاء

توقف عن تناولها فورا .. أطعمة تعيق إفراز هرمون الغدة الدرقية

لو بتشعري بخمول.. 5 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية

أبرزها البيض.. أطعمة تحميك من الإصابة بهذا المرض

أغربها رقم خمسة .. 7 أطعمة مهملة تعمل على تحفيز نشاط الغدة الدرقية

ترشيحاتنا

مؤمن زكريا يشكر القوات المسلحة.. شاهد

استقبل فتاة حاملة للفيروس.. هل أصيب أمير قطر بـ كورونا ؟

مسروقة.. سبب حذف يوتيوب مهرجان عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

مبروك لـ بنت الجيران.. الموسيقيين تستحدث شعبة لضم مطربي المهرجانات بشروط

كارثة.. فيروس كورونا يزداد خطورة وصعوبة في العلاج

عقوبات قاسية على الترجي بسبب أحداث ستاد القاهرة.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة

لوح أرقام خاصة.. مطالبات بتسهيل تراخيص السيارات الكلاسيكية

عمرها 60 عاما.. صور حصرية لـ أبرز السيارات الكلاسيكية في مصر