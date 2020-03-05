لمرضى الغدة الدرقية.. 8 أطعمة تحد من زيادة الوزن
الخميس 05/مارس/2020 - 01:24 ص
قصور الغدة الدرقية
اضطرابات الغدة الدرقية من أبرز المشكلات الصحية شيوعًا بين النساء، وحوالي 90٪ مصابات بها؛ بسبب التهاب يعرف باسم هاشيموتو، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهاز المناعة عن طريق الخطأ الغدة الدرقية. ومن المعروف أن اضطرابات المناعة الذاتية تظهر عندما ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تهاجم أنسجة الجسم نفسها، إذ تشمل هذه العملية أحيانًا الغدة الدرقية، وهي حالة لا تنتج فيها الغدة ما يكفي من بعض الهرمونات المهمة، أما الأسباب الأخرى لقصور الغدة الدرقية الأساسي فهي نقص اليود، اضطراب وراثي، تناول بعض الأدوية ، والجراحة التي تزيل جزءًا من الغدة الدرقية.
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فيما أكدت الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن هرمونات الغدة الدرقية تساعد في السيطرة على النمو، وإصلاح الخلايا، والتمثيل الغذائي، نتيجة لذلك قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من التعب وفقدان الشعر
وزيادة الوزن والشعور بالبرد، يؤثر قصور الغدة الدرقية على 1-2 ٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، وأكثر عرضة لعشر مرات للتأثير على النساء أكثر من الرجال.
وأوضحت أبو الحجاج، أن هناك الكثير من خيارات الطعام للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ، ويجب تناول نظام غذائي يعتمد على الخضار والفواكه واللحوم الخالية من الدهن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتساعد في منع زيادة الوزن.
١- البيض:
ينصح بتناول البيض بالكامل، حيث يوجد الكثير من اليود والسيلينيوم في صفار البيض ، بينما البيض ممتلئ بالبروتين.
٢- اللحوم:
ينصح بتناول جميع اللحوم ، بما في ذلك لحم الضأن ولحم البقر والدجاج.
٣-الأسماك:
جميع المأكولات البحرية ، بما في ذلك سمك السلمون والتونة والجمبري.
٤- الخضراوات:
جميع الخضروات، وتعد الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، جيدة للأكل بكميات معتدلة ، وخاصة عند طهيها.
٥- الفواكه:
بما في ذلك التوت والموز
والبرتقال والطماطم وغيرها، لكن يجب تجنب الخوخ والفراولة.
٦- الحبوب والبذور الخالية من الجلوتين:
٧- منتجات الألبان:
٨- المشروبات:
المياه وغيرها من المشروبات غير المحتوية على الكافيين.