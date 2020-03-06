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محافظات

"يارا" الطفلة المعجزة.. موهبتها إلقاء الشعر والأبنودي مثلها الأعلى.. صور وفيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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شمس يونس

عندما تستمع لأبيات الشعر منها تجعلك تفخر بها ، إنها الطفلة المعجزة "يارا" ذات الحادى عشر ربيعا ، التقى " صدى البلد" بها لمعرفة موهبتها. 


تقول "يارا أحمد إبراهيم أبو عدبة"  إنها تلميذة  بالصف السادس الابتدائي ، تعيش بقرية جزيرة الكروم بكيمان المطاعنة جنوب الأقصر مع أسرتها المكونة من والدها ووالدتها وشقيقها محمد.


وأضافت أنها بدأت طريقها فى الشعر منذ طفلتها إن كان عمرها خمس سنوات حيث اكتشفت أسرتها أداءها المتميز لإلقاء الشعر وحبها خاصة لقصايد الاديب الشاعر الراحل "عبد الرحمن الأبنودى"، وفى سن الثامنة رشحها مدرس اللغة العربية بالمدرسة "قاسم عبد الجليل" لمسابقة إلقاء الشعر "بقصيدة  أنا طفل ضري" للأديب الدكتور طه حسين، وفازت بالمركز الأول .

وأوضحت  يارا" أن لجنة تحكيم المسابقة  أشادت بأدائها، وتم تكريمها من قبل وزارة التربية والتعليم والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.


وأردفت "يارا" أنها تستعد للمنافسة على مستوى الوطن العربي بمسابقة التحدث بالفصحى وإلقاء الشعر التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة الدول العربية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية كل عام  مشيرة أنها شاركت فى العديد من  الفعاليات التي تتم بالأقصر وأشاد بإلقائها  محمد البريكى، رئيس بيت الشعر بالشارقة بدولة الإمارات الشقيق ، ومنذ أيام شاركت بمعرض الكتاب بقنا بإلقاء قصيدة العمدة يامنة للشاعر عبد الرحمن الأبنودى "شخصية المعرض".

"يارا" الطفلة المعجزة.. موهبتها إلقاء الشعر والأبنودي مثلها الأعلى.. صور وفيديو
"يارا" الطفلة المعجزة.. موهبتها إلقاء الشعر والأبنودي مثلها الأعلى.. صور وفيديو
"يارا" الطفلة المعجزة.. موهبتها إلقاء الشعر والأبنودي مثلها الأعلى.. صور وفيديو
"يارا" الطفلة المعجزة.. موهبتها إلقاء الشعر والأبنودي مثلها الأعلى.. صور وفيديو
"يارا" الطفلة المعجزة.. موهبتها إلقاء الشعر والأبنودي مثلها الأعلى.. صور وفيديو
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