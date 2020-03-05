فيروس كورونا يشل إسرائيل.. طوق أمني على بيت لحم وإلغاء مناورات للجيش

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، توجيهات بفرض طوق أمني على مدينة بيت لحم الفلسطينية عقب تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا هناك.





وبحسب التوجيهات، يمنع على الجميع، بمن فيهم حملة الهوية الإسرائيلية، والسياح والفلسطينيون دخول المدينة أو مغادرتها.





ويبدأ فرض الطوق الأمني اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.





في السياق ذاته أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي ألغى مناورات عسكرية مقررة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.





وأعلن الجيش أن أفراد الاحتياط الذين عادوا من رحلات مؤخرا إلى الدول الأوروبية لن يتم استدعاؤهم للجيش ويتوجب عليهم الدخول في الحجر الصحي.



