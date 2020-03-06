رضا عبدالعال يحذر الأهلي والزمالك من التحكيم أمام الترجي وصن داونز

يحل مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادى الزمالك ضيفا على الترجي التونسي فيما يلتقى الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي عصر غدٍ السبت في مباراة الإياب المقرر إقامتها فى دور الربع نهائي بدوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد رادس.









قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الاهلى والزمالك هيوصلوا نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الا لو التحكيم تدخل لصالح الترجي وصن داونز فى لقاء الإياب.









أضاف: فريقي صن داونز والترجى مش هما الفرق المرعبة والفريق التونسي أعطى إنطباعا أنه قوى بسبب الأخطاء الصادرة من لاعبى الزمالك ورغم ذلك نجح الفارس الأبيض فى التفوق عليه مرتين فى السوبر الإفريقي وذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.









ويدير إياب الزمالك والترجي على ملعب استاد رادس الحكم الجزائرى مصطفى غربال فيما يدير لقاء الأهلي وصن داونز الجامبي بكارى جاساما المقرر إقامته فى بريتوريا.









ويسعى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في هذه المواجهة الحاسمة إلى تأكيد تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد أن حقق الفوز على الترجي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، الجمعة الماضية.



