AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبدالعال يحذر الأهلي والزمالك من التحكيم أمام الترجي وصن داونز

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:05 ص
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
Advertisements
يسرى غازى
سلط رضا عبدالعال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق الضوء على مباراتي قطبي الكرة المصرية أمام الترجي وصن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

يحل مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادى الزمالك ضيفا على الترجي التونسي فيما يلتقى الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي عصر غدٍ السبت في مباراة الإياب المقرر إقامتها فى دور الربع نهائي بدوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد رادس.


قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الاهلى والزمالك هيوصلوا نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الا لو التحكيم تدخل لصالح الترجي وصن داونز فى لقاء الإياب.


أضاف: فريقي صن داونز والترجى مش هما الفرق المرعبة والفريق التونسي أعطى إنطباعا أنه قوى بسبب الأخطاء الصادرة من لاعبى الزمالك ورغم ذلك نجح الفارس الأبيض فى التفوق عليه مرتين فى السوبر الإفريقي وذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.


ويدير إياب الزمالك والترجي على ملعب استاد رادس الحكم الجزائرى مصطفى غربال فيما يدير لقاء الأهلي وصن داونز الجامبي بكارى جاساما المقرر إقامته فى بريتوريا.


ويسعى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في هذه المواجهة الحاسمة إلى تأكيد تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد أن حقق الفوز على الترجي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، الجمعة الماضية.


الفريق الأبيض بحاجة فقط إلى تحقيق التعادل على أقل تقدير بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف أمام الترجي على ملعب رادس من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي فى البطولة الإفريقية.


الفرنسي كارتيرون يجهز خطة فى سرية تامة من أجل إسقاط الترجى على ملعبه ووسط جماهيره للمرة الثالثة خلال 20 يوما بعدما نجح فى التفوق على أبناء معين الشعباني المدير الفنى للفريق التونسي.

Advertisements

ترشيحاتنا

فجر السعيد لـ مرددي الشائعات: أنا في مصر والعدو محروق منها

شاب وزوجته يقيمان حفلات جنس جماعي والدقيقة بـ 100 جنيه.. المتهمان: عايزين فلوس وحاسين بملل

تطور جديد.. تركي آل الشيخ يكشف موقفه من إدارة الأهلي

السيسي يهدي سيارة ميكروباص إلى رانيا محمد

بحبك جدا يا ريس.. أول تعليق من رانيا سائقة الميكروباص بعد استجابة السيسي لمطلبها.. فيديو

جمال عبد الحميد يفتح النار على حسن شحاتة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي

جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب