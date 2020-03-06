مروان خوري: كنت بسرق وأنا صغير وأمي منعتني.. فيديو

قال الفنان مروان خوري، إنه لم يكن طفلا مسالما في صغره، ولكنه كان يحب اكتشاف العالم من حوله، ويحاول اكتشاف طبيعة البشر والتناقض بينهما.





وأوضح خلال لقاء تليفزيوني: "أنا كنت شقي و عصبي.. احيانا اسرق حاجات.. كنت شاطر بالمدرسة ومهذب لكن كنت بعمل أشياء خطأ كتير .. مرة أخدت غرض وأمي عرفت".





وتابع: " كان ردة فعلها مختلفة تماما .. قالتلي اللي عملته غلط انت اهم من انك تاخد شئ مش من حقك .. من وقتها بطلت الموضوع ده خالص".





يذكر أن مروان خوري، شارك مؤخرًا في إحياء حفل غنائي ضمن اغاني مهرجان الموسيقى العربية في دورته الاخيرة والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.