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فن

مروان خوري: كنت بسرق وأنا صغير وأمي منعتني.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:18 م
مروان خوري
مروان خوري
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آيه عاطف
قال الفنان مروان خوري، إنه لم يكن طفلا مسالما في صغره، ولكنه كان يحب اكتشاف العالم من حوله، ويحاول اكتشاف طبيعة البشر والتناقض بينهما.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني: "أنا كنت شقي وعصبي.. احيانا اسرق حاجات.. كنت شاطر بالمدرسة ومهذب لكن كنت بعمل أشياء خطأ كتير .. مرة أخدت غرض وأمي عرفت".

وتابع: " كان ردة فعلها مختلفة تماما .. قالتلي اللي عملته غلط انت اهم من انك تاخد شئ مش من حقك .. من وقتها بطلت الموضوع ده خالص".

يذكر أن مروان خوري، شارك مؤخرًا في إحياء حفل غنائي ضمن اغاني مهرجان الموسيقى العربية في دورته الاخيرة والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

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