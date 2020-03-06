وصلت على طائرة مصر للطيران.. تفاصيل عودة وزيرة الصحة من الصين

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، عائدة من جمهورية الصين الشعبية، بعد زيارة استمرت ما يقرب أسبوع، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد.





قالت مصادر بمطار القاهرة، إن وزيرة الصحة هالة زايد وصلت المطار في تمام الساعة 7 صباحا، على متن رحلة مصر للطيران رقم 911 القادمة من دبي، بعدما وصلت ترانزيت هناك، وتم استقبال وزيرة الصحة والوفد المرافق لها في المطار من خلال صالة 4 بمطار القاهرة، حيث خضعوا جميعا إلى فحص فيروس كورونا المبدئي من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض للمرض ، وتم منحهم كروت صحية للمتابعة خلال فترة حضانة المرض.





وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، حملت خلال زيارتها إلى دولة الصين رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية، حيث عقدت عدة لقاءات مع عدد من المسئولين الصينيين واطلعت هناك على وثائق فيروس كورونا.