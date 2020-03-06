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محافظات

صحة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجانية بقرية "أبو سمبل 2"..صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
نظمت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية القلعة لتنمية المجتمع، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين بقرية أبو سمبل 2 بحي العامرية أول.

وتشمل القافلة 9 عيادات طبية في تخصصات "الباطنة، الجراحة، النساء، الأطفال، القلب، الأوعية الدموية، العظام، الجلدية، تنظيم الأسرة، طب الأسنان".

ومن جانبه، قال جابر أبو خطوة، رئيس جمعية القلعة لتنمية المجتمع، إن القافلة تهدف إلى تخفيف عناء الانتقال إلى المستشفيات وتقديم خدمة طبية مميزة لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن القافلة شملت أيضا معمل تحاليل وصيدلية متنقلة لتقديم العلاج بالمجان، فضلا عن ندوات تثقيفية للسيدات عن تنظيم الأسرة وأخرى على طرق الوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضح رئيس جمعية القلعة لتنمية المجتمع، أنه سيجرى تنظيم 3 قوافل طبية مجانية مماثلة بقرى النهضة بحي العامرية أول وهي "أبو سمبل 1، الهاويس، الكرنك"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية.
صحة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجانية بقرية "أبو سمبل 2"..صور
صحة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجانية بقرية "أبو سمبل 2"..صور
صحة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجانية بقرية "أبو سمبل 2"..صور
صحة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجانية بقرية "أبو سمبل 2"..صور
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