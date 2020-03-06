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حوادث

ضبط 80 ألف عبوة بسكويت فاسدة داخل مصنع فى برج العرب

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
نجح ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في ضبط 80 ألف عبوة بسكويت فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية غير مرخص بمنطقة برج العرب.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة برج العرب، بحيازة كميات كبيرة من السلع الفاسدة.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 80 ألف و640عبوة بسكويت، و1.5 طن "رول تغليف" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، تمهيدا لطرحها للبيع في الأسواق.

تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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