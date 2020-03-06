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سيارات

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:30 م
ميتسوبيشي L 200
ميتسوبيشي L 200
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اشرف عطية
تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر والعالم كثيرًا من المتغيرات التي تؤثر عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات داخل مصر وخارجها لمقارنة الأسعار والماركات المختلفة وفي هذا السياق نستعرض أسعار ميتسوبيشي في السعودية بتاريخ اليوم.

أسعار ميتسوبيشي 2020 في السعودية 

ميتسوبيشي اتراج

 بسعر 30.999  ريال 

ميتسوبيشي L 200 

تبدأ من 58.799 ريال حتي 85.000 ريال لأعلى فئة 


ميتسوبيشي اكليبس كروس

تبدأ من 77.700 ريال حتي 87.000 ريال لأعلى فئة 

ميتسوبيشي اوت لاندر

تبدأ من 80.850 ريال حتي 100.500 ريال لأعلى فئة 

ميتسوبيشي مونتريرو 

تبدأ من 110.250 ريال حتي 130.000 ريال لأعلى فئة 

ميتسوبيشي باجيرو

تبدأ من 113.400 ريال حتي 121.350 ريال لأعلى فئة 
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