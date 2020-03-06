أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر والعالم كثيرًا من المتغيرات التي تؤثر عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات داخل مصر وخارجها لمقارنة الأسعار والماركات المختلفة وفي هذا السياق نستعرض أسعار ميتسوبيشي في السعودية بتاريخ اليوم.
أسعار ميتسوبيشي 2020 في السعودية
ميتسوبيشي اتراج
بسعر 30.999 ريال
ميتسوبيشي L 200
تبدأ من 58.799 ريال حتي 85.000 ريال لأعلى فئة
ميتسوبيشي اكليبس كروس
تبدأ من 77.700 ريال حتي 87.000 ريال لأعلى فئة
ميتسوبيشي اوت لاندر
تبدأ من 80.850 ريال حتي 100.500 ريال لأعلى فئة
ميتسوبيشي مونتريرو
تبدأ من 110.250 ريال حتي 130.000 ريال لأعلى فئة
ميتسوبيشي باجيرو
تبدأ من 113.400 ريال حتي 121.350 ريال لأعلى فئة