جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع جامعة يوستس ليبج الألمانية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط،حرص إدارة الجامعة المتواصل على توسيع قاعدة مشاركاتها العلمية ومد أواصر التعاون والعمل المشترك بينها وبين مختلف الجامعات والمراكز العلمية بمختلف دول العالم وذلك انطلاقا من إيمان الجامعة بضرورة التعرف على التجارب الناجحة والواعدة في مختلف المجالات ونقلها إلى الجامعة وا

لتي يعد مجال الطب البيطري أحد تلك المجالات العلمية المميزة والواعدة والتي تحرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية العلمية اللازمة له و هو ما انعكس أثره في إقامة أكبر مستشفى تعليمي للطب البيطري على مستوى الجمهورية بما يمكن الكلية من القيام بالدور العلمي والخدمي المنوط بها داخل الجامعة وخارجها.



جاء ذلك خلال مشاركته في انطلاق فعاليات الملتقى البيطري الدولي الأول والذي نظمه مكتب العلاقات الدولية بالجامعة وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بأسيوط ، وذلك بحضور الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري ، والدكتور صلاح الدين محمد نقيب الأطباء البيطريين بأسيوط، والدكتورة ماجدة على منسق العلاقات الدولية بجامعة أسيوط ، والدكتور مارتن كارمر عميد كلية الطب البيطري بجامعة يوستس ليبج الألمانية وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات بجامعة يوستس ليبج الألمانية، و لفيف من الأساتذة والمختصين في مجال الطب البيطري وأعضاء نقابة الأطباء البيطريين وبمشاركة طلاب كليات الطب البيطري.



وأشارت الدكتورة مديحة درويش إلى حرص إدارة الكلية على فتح قنوات اتصال مع كافة كليات الطب البيطري من مختلف الجامعات و الدول من خلال البرامج الدراسية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتبادل العلمي فيما بينهم بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات التعليمية والطبية مواكبة كل ما هو جديد في مجال الطب البيطري.



من جانبه أشاد الدكتور مارتن كارمر بعراقة والمكانة العلمية المتميزة التي تحتلها جامعة أسيوط على مستوى الجامعات الدولية و الإقليمية في المجال العلمي و الطبي ،مشيداَ بإستراتيجية الجامعة المتواصلة في توسيع أواصر التعاون والعمل المشترك مع مختلف الجامعات .



وأكد الدكتور صلاح الدين حرص نقابة الأطباء البيطريين على مشاركتها في كافة الأنشطة العلمية والبحثية التي تنظمها الجامعة و توطيد التعاون والعمل المشترك بين الطرفين وذلك لضمان تطوير العملية التعليمة داخل قطاعات كلية الطب البيطري ولخدمة طلابها وتوفير كافة سبل الدعم اللازم .



وأوضحت الدكتورة ماجدة على أن الملتقى يأتي انطلاقاَ من دور الجامعة في فتح قنوات التواصل مع الجامعات في كل دول العالم و عقد العديد من اتفاقات التعاون المفعلة ومخطط لها جيدا لتكون إحدى ركائز الجامعة الأساسية في تطوير الأداء و تبادل الخبرات بين مقومات الجامعة من كليات ووحدات مع نظرائها من الجامعات الأخرى وكذلك التخطيط لمشاريع دولية مشتركة ،مشيرة إلى أن الملتقى يشهد عدد من المحاضرات و حلقات نقاش و جلسات عمل تناقش أهم قضايا الطب البيطري.