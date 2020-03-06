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رياضة

المصري يؤدي آخر تدريباته بالدار البيضاء قبل التوجه إلى بركان.. صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:31 م
المصرى
المصرى
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل

ادى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري صباح اليوم تدريباته بمدينة الدار البيضاء المغربية ، وذلك قبل توجهه عصر اليوم إلى مدينة بركان لإقامة معسكر مغلق بأحد فنادقها حتى موعد مباراته الهامة والمرتقبة بإياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان والمقرر إقامتها على الملعب البلدي بمدينة بركان في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد.

 

جاء المران الذي أقيم على ملعب مجمع كهرماء كازابلانكا واستمر لما يقرب من 90 دقيقة مفعما بالحماس من جانب جميع اللاعبين الذين وضح ارتفاع روحهم المعنوية بشكل كبير.

 

وطالب المدير الفني للفريق الكابتن طارق العشري جميع لاعبيه بتوخي الحذر في الكرات المشتركة خوفا من إصابة أي من اللاعبين ، واُختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تركيزا كبيرا من الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجوانب الخططية في مباراة الأحد.

 

وعقب نهاية المران توجه اللاعبون مرة أخرى إلى مقر إقامتهم لتناول وجبة الإفطار ، قبل إنهاء إجراءات مغادرة الفندق والتوجه لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد الدار البيضاء ، ثم تتوجه البعثة إلى مطار محمد الخامس لاستقلال طائرة الخطوط الجوية المغربية المتوجهة إلى مدينة وجدة التي تقع شرقي المغرب على الحدود مع الجزائر في رحلة طيران تستمر لنحو 90 دقيقة ، قلت أن تنتقل البعثة بالحافلات إلى مدينة بركان التي تبعد نحو 60 كيلو متر عن مدينة وجدة.

 

 

المصري يؤدي آخر تدريباته بالدار البيضاء قبل التوجه إلى بركان.. صور
المصري يؤدي آخر تدريباته بالدار البيضاء قبل التوجه إلى بركان.. صور
المصري يؤدي آخر تدريباته بالدار البيضاء قبل التوجه إلى بركان.. صور
المصري يؤدي آخر تدريباته بالدار البيضاء قبل التوجه إلى بركان.. صور
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