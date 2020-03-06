العرض المسرحي المأوى على مسرح وزارة الشباب والرياضة .. غدًا

يعرض غدًا السبت، العرض المسرحي "المأوى" على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان إبداع 8، ويقوم ببطولة العرض مجموعة من شباب كاست تجارة.





وتقام فعاليات مهرجان 8 من خلال مشاركة العروض المسرحية وعرضها على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة، في محاولة للمنافسة على حصد الجوائز.



