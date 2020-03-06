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فن

العرض المسرحي المأوى على مسرح وزارة الشباب والرياضة .. غدًا

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:35 م
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
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آيه عاطف - شيري نبيل
يعرض غدًا السبت، العرض المسرحي "المأوى" على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان إبداع 8، ويقوم ببطولة العرض مجموعة من شباب كاست تجارة.

وتقام فعاليات مهرجان 8 من خلال مشاركة العروض المسرحية وعرضها على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة، في محاولة للمنافسة على حصد الجوائز.

يذكر أن تقام العروض تحت رعاية الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدعوة مجانية للحضور يوميا من الساعة 1 الى 2 ظهرا و من الساعة 6 الى 7 مساءا، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة سهير المرشدي، والمخرج  فهمي الخولي، والفنان  فتوح احمد، والمخرج المسرحي تامر كرم.
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