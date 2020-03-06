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رياضة

كواليس جلسة ميلوفيتش مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الفيحاء بـ الدوري السعودي

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:46 م
ميلوفيتش
ميلوفيتش
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محمد السعيد
طالب الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني لفريق أهلي، لاعبيه، بالقتالية في الملعب، بداية من مباراة الفيحاء، وبقية مواجهات الدوري السعودي.

وتشهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري السعودي الظهور الاول لـ ميلوفيتش مع الراقي.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية، أن ميلوفيتش اجتمع باللاعبيين قبل الحصة التدريبية الأخيرة أمس الخميس، وطالبهم بالتحلي بالروح القتالية في الملعب، وتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة داخل الملعب بدقة.

وأضافت الصحيفة، أن ميلوفيتش قام بشرح بعض النقاط التي طالب اللاعبين بتنفيذها خلال مباراة الفيحاء.


وكان فلادان ميلوفيتش تولى تدريب أهلي جدة، مطلع الأسبوع الحالي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، الذي رحل بسبب سوء النتائج.


ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع بـ 27 نقطة.
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