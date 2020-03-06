كلوب يعلن غياب أليسون عن مواجهة أتلتيكو مدريد بـ دوري أبطال أوروبا





وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بورنموث، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي:" أليسون يعاني من إصابة في عضلة الفخذ، وسيغيب عن مباريات الأسبوع المقبل " بورنموث - أتلتيكو مدريد".





وتابع كلوب:" أليسون سيكون جاهز بنسبة 100%، للمشاركة في المباريات، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي".





وكان ليفربول خسر أمام ليفربول خسر أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في مباراة الذهاب،بدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميترولوليتانو.





ويحتاج ليفربول إلى الفوز على أتلتيكو مدريد، بفارق هدفين، في مباراة الأربعاء المقبل، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.









أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب البرازيلي أليسون بيكر حارس الفريق، عن مواجهتي، بورنموث بالدوري الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، للإصابة.