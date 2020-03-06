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منوعات

لماذا لا تفحص الصحة كل الوافدين إلى المطارات منعا لانتشار كورونا؟.. سؤال الساعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للحجر الصحى بمطروح، أن أغلب المصابين بكورونا في المطارات لا تظهر عليهم أعراض الفيروس خلال سفرهم، لذا تظهر إصاباتهم بعد فترة من وصولهم.


واوضح محمد علام في تصريح لـ"صدى البلد"، انه "لهذا السبب لا يتم التحليل لكل الوافدين للمطارات، حيث لا تظهر أعراض الاصابة عليهم، حيث لا يتم التأكد من الاصابة إلا من خلال تحاليل طبية معينة للوافد".


ونصح "علام"، أي مسافر بوضع كمامة طبية في حال شعوره باعراض الاصابة حتى لا يتسبب في عدوى للآخرين، لافتًا إلى أنه عليه في حال شعوره بأعراض  الفيروس يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى لإجراء الاختبارات اللازمة له للتأكد من صحة إصابته بهذا الفيروس.


واشار نائب مدير مستشفى النجيلة للحجر الصحى بمطروح، إلى ان الوضع مستقر للغاية وتحت السيطرة ، وأنه لا يوجد أي مخاوف من الفيروس داخل الحجر الصحي .  


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