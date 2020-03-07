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محافظات

مشاهير من بلدي.. الدكتور عبداللطيف حمزة مؤسس قسم الصحافة في مصر والعراق والسودان

السبت 07/مارس/2020 - 02:00 ص
الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف حمزة
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محمد عبد الحليم

هو عالم و رائد من رواد تدريس الصحافة في مصر والعالم العربي، وهو من مواليد قرية طنسا بني مالو مركز ببا جنوب محافظة بني سويف إنه الدكتور عبد اللطيف حمزة الأكاديمي والمتخصص الرائد بالإعلام والخبير في تاريخ الصحافة المصري المعروف كان له دور كبير في تأسيس أقسام الصحافة في مصر وفي العراق وفي السودان.

وقرية طنسا بني مالو خرجت العديد من القيادات والمشاهير ومنها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق واللواء محمد أحمد لبيب محافظ بني سويف الأسبق والقيادي بحزب الوفد ، وغيرهما  فضلا عن بنات الدكتور عبداللطيف حمزة الإعلاميتين  كاريمان وجيلان حمزة .

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تخرج  الدكتور  عبداللطيف  من  كلية الاداب واللغات الشرقية بجامعة القاهرة وكانت في حينها تسمى جامعة  الملك "فؤاد الاول"  ولم يتوقف عند الليسانس بل اكمل دراساته العليا فحصل عى الماجستير سنة 1935 والدكتوراه سنة 1939 وكان عنوان رسالته  للدكتوراه :" الحركة الفكرية في مصر في عصر الأيوبيين والمماليك " .وقد سبق له ان حصل على دبلوم من معهد التربية العالي 1933 ودبلوم من معهد التحرير والترجمة والنشر سنة 1941 وقد التحق بكلية الآداب -جامعة القاهرة مدرسا وتسنم منصب رئيس قسم الصحافة فيها سنة 1956 وقد اختير ليكون أستاذ كرسي الفن الصحفي في هذه الجامعة .عمل في العراق رئيسا لقسم الصحافة بكلية الاداب بجامعة بغداد وكذلك اسس قسم الصحافة والاعلام في جامعة ام درمان بالسودان وقد كان استاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية والعالمية منها جامعات في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وله اسهام فاعل في اصدار مجلات ثقافية من قبيل مجلة "بناء الوطن " .كما انشأ هيئة خريجي كليات ومعاهد الصحافة في مصر سنة 1958 .


وله مؤلفات عديدة ومن مؤلفاته المدخل في فن التحرير الصحفي، الصحافة المصرية في مائة عام،  قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها الى منتصف القرن العشرين، حكم قراقوش، الصحافة العربية في مصر،  أدب المقالة الصحفية في مصر، الصحافة والمجتمع، الإعلام والدعاية،أزمة الضمير الصحفي، الاعلام في صدر الإسلام، الحركة الفكرية في مصر: في العصرين الأيوبي والمملوكي الاول .

مشاهير من بلدي.. الدكتور عبداللطيف حمزة مؤسس قسم الصحافة في مصر والعراق والسودان
مشاهير من بلدي.. الدكتور عبداللطيف حمزة مؤسس قسم الصحافة في مصر والعراق والسودان
مشاهير من بلدي.. الدكتور عبداللطيف حمزة مؤسس قسم الصحافة في مصر والعراق والسودان
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