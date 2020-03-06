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أخبار البلد

حظر دخول رعايا أربع دول إضافية إلى العراق

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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ميـــس رضــا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، منع دخول وافدي أربع دول إضافية إليها، ليرتفع عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى 13 دولة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان بـ"إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، واسبانيا ونيجيريا".

وأوضح بهذا "يصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة"، مشيرًا إلى أنه "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية، والرسمية".

وأعلنت خلية الأزمة اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن بلغ 38  إصابة بعد فحص أكثر من 400 حالة، فيما سُجلت حالتا وفاة.

وقررت الخلية الأزمة الاستمرار بتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى 21 من الشهر الجاري وتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية حتى الخامس عشر من آذار الحالي باستثناء الأجهزة الأمنية والملاكات الصحية.

وفي 28 فبراير،  قررت العراق منع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، فضلًا عن حظر دخول الأجانب الوافدين من الدول التي سجلت إصابات بالفيروس.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان ، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.
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