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فن

أطلق عليها تونة.. مصطفى خاطر يداعب قطته.. صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:47 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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محمد بدران

نشر الفنان مصطفى خاطر، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهر مصطفى خاطر وهو يداعب قطته وعلق على الصورة قائلا: "تونه بصالى بصة شريرة قوى كده ليه طب بالزمة تونة شكل مين هنا بالظبط".


يشار إلى أن الفنان مصطفى خاطر احتفل بزفافه على زوجته روان هلال، في حفل كبير أقيم في أغسطس 2017، بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.


ويقوم النجم مصطفى خاطر بتصوير فيلمه "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.


ويشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا، كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.


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