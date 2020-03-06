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أخبار العالم

إصابة أول حالة بفيروس كورونا في إنديانا الأمريكية

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن حاكم ولاية (إنديانا) الأمريكية إريك هولكومب، اليوم الجمعة، ظهور أول حالة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) بالولاية.

وفرض هولكومب، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم، حالة طوارئ صحية عامة بالولاية عقب ذلك.

من جهتهم، قال مسؤولون أمريكيون إن المصاب سافر، في وقت سابق، إلى مدينة بوسطن، وتعرض للمرض خلال تلك الفترة.
ولم تعلن السلطات الأمريكية عن هوية المصاب حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 100 ألف حول العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف.
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