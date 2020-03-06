جماهير الترجي تشعل استاد رادس بعد الهدف الأول في الزمالك

أشعلت جماهير الترجي التونسي الألعاب النارية بعد إحراز الهدف الأول في مرمي الزمالك في اللقاء المقام خلال الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





ونجح فريق الترجي التونسي من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه الزمالك بالمباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة باستاد رادس في اطار اياب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





واحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي بالدقيقة الثالثة سجلها بلال بن ساحة.



