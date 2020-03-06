شاهد .. أول صورة حقيقية لشكل فيروس كورونا

أصدر فريق من الباحثين الصور الأولى التي تظهر ما يسمونه "الشكل الحقيقي" لفيروس كورونا الجديد.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تم التقاط الصور في أحد المعامل بجنوب الصين بعد أن استخدم الخبراء تقنية تحليل المجهر الإلكتروني المجمدة لتثبيط سلالة الفيروس.

تحافظ التقنية على العينة البيولوجية أو الفيروس لإظهار حالته عندما كانت على قيد الحياة، حيث تعد هذه النتيجة الأكثر أصالة منذ اندلاع فيروس كورونا .

وقال البروفيسور ليو شوانج ، أحد أعضاء الفريق: "ظهور الفيروس الذي نراه هو بالضبط ما سيكون عليه في الطبيعة".

وتم تحقيق هذا الإنجاز بشكل مشترك من قِبل باحثين من مركز شنتشن الوطني للبحوث الطبية السريرية للأمراض المعدية والجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا.