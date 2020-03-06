السيطرة على حريق بجوار كتاب يوسف آغا الحبشى الأثري

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب بمجموعة من ورش الأحذية بأرض الفحامين بشارع التبانه بمنطقة باب الوزير، وتأثر بالنيران السقف الخشبي الخالي من الزخارف لكتاب يوسف آغا الحبشى الآثري المجاور لهذه الورش.





وتوجه علي الفور الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار علي رأس لجنة آثرية هندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية إثر نشوب الحريق، حيث تبين تأثر سقف السبيل بالنيران ولم يتاثر باقي السبيل، وكذلك لم يتاثر جامع أحمد المهمندار الأثري الملاصق للسبيل.





واتخذ فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولى أمن الآثار، الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ علي الآثار المتواجدة فى محيط المنطقة، لحين استكمال أعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة و البدء في أعمال الترميم.



