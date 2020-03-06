بدء الاجتماع الأول لأمانة الفنون والرياضة بـ مستقبل وطن.. صور

ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع التنظيمي الأول لأمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة، برئاسة سيف زاهر، وذلك عقب تشكيلها، لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة المكتب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.





وشارك في الاجتماع، المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، محمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، وأحمد دياب، والدكتور أشرف رضا، والمهندسة لينا عمر ، الأمناء المساعدين للأمانة، فضلا عن أعضاء هيئة مكتب الأمانة بكامل تشكيلها، وأمناء الأمانة بالمحافظات.





وفي بداية الاجتماع، وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، الشكر لأمانة شؤون الثقافة والفنون والرياضة، مؤكدا على تقديم كل الدعم للأمانة وقياداتها وأعضائها، بما يتماشي مع سياسة واستراتيجية الحزب.





وأشار "رشاد"، لأهمية الأمانة باعتبارها من الأمانات المستحدثة بالحزب، والتي يقع على عاتقها العديد من الملفات الهامة، نظرا لاختصاصاتها في ثلاثة محاور هامة، تتعلق بالثقافة باعتبارها أحد القضايا الهامة في ظل محاولات طمس الهوية الوطنية، والفنون لأهميتها كقوى ناعمة في مواجهة حروب تزييف الوعي، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالرياضة، والشباب الموهوبين في مختلف الأنشطة والألعاب.





واستعرض المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، اختصاصات الأمانة التنظيمية، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية، للأمانة بالمحافظات، وأهمية التنسيق من جانب المحافظات مع الأمانة المركزية، فيما يتعلق بإعداد وتنظيم الفاعليات.





وشدد، الخولي، على ضرورة المتابعة التنظيمية الدورية، لافتا لإجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر لكافة أمناء الأمانة وأعضائها بالمحافظات.





ومن ناحيته، أكد محمد الجارحي الأمين العام المساعد، على أهمية الانتهاء من كافة تشكيلات هيئات مكاتب الأمانة بكافة المحافظات.





ومن جانبه، رحب سيف زاهر، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، بأعضاء هيئة مكتب الأمانة، عقب إعادة تشكيلها، وكذلك لأمناء الأمانة بالمحافظات، موجها الشكر لكافة قيادات حزب مستقبل وطن، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، على دعمهم الواضح للأمانة وأعضائها، لافتا إلى أن خطة عمل الأمانة ترتكز على العديد من الفعاليات الهامة، التي سيتم تنظيمها كل ثلاثة أشهر.





ولفت الدكتور، أشرف رضا، لأهمية الثقافة والصالونات الثقافية، مطالبا بضرورة الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين.





وقال أحمد دياب، الأمين المساعد بالأمانة، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الهامة، فضلا عن الاستعداد للنسخة الثالثة لدوري مستقبل وطن لكرة القدم، بعد النجاح المبهر في نسختيه الأولى والثانية، مؤكدا على أن الفعاليات الرياضية ستصل لكل شاب وفتاة وأسرة مصرية.





وأوضحت المهندسة لينا عمر، أمين مساعد الأمانة، أنه فيما يتعلق بالفنون سيتم إعداد وتنظيم عددا من الفعاليات والمبادرات الفنية، لبث روح الانتماء والولاء الوطني، للشباب .





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بضرورة عقد الاجتماعات التنظيمية لكافة الأمانات النوعية، لمتابعة الانتهاء من كافة تشكيلات هيئات المكاتب، والمتابعة الدورية لفعاليات ومبادرات الأمانات النوعية بالحزب بما يخدم المواطن المصري، وذلك تماشيا مع استراتيجية الحزب في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بكافة مؤسساتها.