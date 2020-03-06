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رياضة

نجم الزمالك السابق يعلق على مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:57 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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إسماعيل محمود
أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن هدف الترجي المبكر زاد من تركيز لاعبي الزمالك.

وقال صلاح خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت أتمنى أن يستقبل الزمالك هدفا مبكرا، فهدف الترجي زاد من تركيز اللاعبين".

وأكمل: "الزمالك توتر في البداية بسبب الأجواء الجماهيرية، لكنه عاد في المباراة والتأهل طبيعي بعد مجهود اللاعبين والإدارة في الفترة الماضية".

وأتم: "الترجي تأثر بخروج العديد من اللاعبين للاحتراف مثل البدري والبلايلي، ومن أسوأ الفريق في إفريقيا هذه الفترة".

يذكر أن الزمالك قد صعد لدور نصف النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بمجموع المباراتين 3-2، ليقابل الفائز من مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.
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