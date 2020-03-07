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مرأة

مخاطر التدخين وعلاقته بأمراض القلب.. جمال شعبان يكشفها

السبت 07/مارس/2020 - 01:13 ص
مخاطر التدخين
مخاطر التدخين
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آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن التعرض للتدخين سواء كان ايجابي او سلبي يمكن ان يتسبب في التشوهات الخلقية للاجنة، والاصابة بامراض القلب مع الولادة.

وأفاد شعبان خلال كلمته في مؤتمر la famelo، ان النبض الطبيعي لجسم الانسان لا يجب ان يتعدى ١٠٠ نبضة، حيث انه عندما تتعدى نبضات القلب عن هذا الرقم قد يعد مؤشر خطر.

 واكد شعبان، ان التدخين أمر خطير للغاية، حيث ان تدخين سيجارة واحدة في اليوم لا يختلف عن تدخين عشر سجائر في اليوم الواحد.

ومن جانبه اشار، الى انه يجرى كل عام  ١٥ ألف عملية تغير للشريان التاجي، وذلك بسبب التدخين السلبي والايجابي بالنسبة للسيدات، حيث ان قلب المراة ارق من قلب الرجل، لذا فهو أكثر عرضة لأمراض القلب من الرجل.

وافاد شعبان، ان التدخين يعتبر العدو رقم واحد للقلب، لأنه يعمل على تسريع عملية تصلب الشرايين، وبالتالي زيادة نسبة الاصابة بأمراض الشريان التاجي زي الذبحة الصدرية.

فيما اكد شعبان، إلى أن التدخين يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وعدم قدرة الانسان على الحركة أو ممارسة الرياضة، وبالتالي زيادة احتمالية الأصابة بمختلف أمراض القلب. 

ونوه شعبان، بأن التواجد في بيئة مليئه بالمدخنين يعرضك أكثر لأمراض القلب عن التدخين المباشر، حيث أن هناك أحصائيات اثبتت وجود رابط قوي بين التدخين السلبي، والتدخين الايجابي وزيادة الأصابة بمختلف أمراض القلب.
مخاطر التدخين وعلاقته بأمراض القلب.. جمال شعبان يكشفها
مخاطر التدخين وعلاقته بأمراض القلب.. جمال شعبان يكشفها
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