عقب تداول الفيديو.. تحديد هوية المتهمين بالتشاجر فى المطرية

تداول أحد المواقع الإخبارية مقطع فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة، حيث تمكنت الاجهزة الامنية من تحديد طرفى المشاجرة 8 أشخاص "جميعهم باعة جائلين بسوق الخميس بالمطرية" لديهم معلومات جنائية مسجلة، ومقيمين بدائرة قسمى الأميرية، والمطرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 2 منهم وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة".









وبمواجتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بين أطراف المشاجرة بسبب خلافات حول أولوية افتراش البضائع بمحل عملهم، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض محدثين إصابة أحدهم.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارىا تكثيف الجهود لضبط باقى أطراف المشاجرة.