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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يعين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض

السبت 07/مارس/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن النائب الجمهوري مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض.


وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يسرني أن أعلن أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض. لقد عرفت وعملت مع مارك منذ فترة طويلة، والعلاقة جيدة جدا بيننا".


وأضاف: أن ميدوز سيحل محل ميك مولفاني الذي سيصبح بدوره مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأيرلندا الشمالية.


كان مولفاني بمثابة عنصر أساسي في إدارة ترامب في العديد من الأدوار على مدار السنوات الثلاث الماضية.


وتولى مولفاني منصب بير موظفي البيت الأبيض بعد أن شغل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو الدور الذي شغله منذ بداية العمل في إدارة ترامب. 


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