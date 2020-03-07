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اقتصاد

أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 7-3-2020

السبت 07/مارس/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 7-3- 2020، ويستعرض "صدى البلد" استمرارا لخدماته اليومية سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 50.72 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 50.72 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى 50.62 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 51.19 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50.97 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد
بلغ سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 50.61 جنيه للشراء و51.29 جنيه للبيع.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.
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