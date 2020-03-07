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أخبار العالم

سلطنة عمان تتخذ إجراءً جديدا لمنع انتشار كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 01:23 م
مركز المؤتمرات بسلطنة
مركز المؤتمرات بسلطنة عمان - مسقط
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ميس رضا
عقدت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة فيروس كورونا "كوفيد 19"، اجتماعا لمراجعة الوضع الوبائي العالمى والمحلى، والخروج بتوصية بخصوص التجمعات والفعاليات الدولية بجميع أنواعها فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الصحة بسلطنة عمان.

وأوصت اللجنة بتعليق أو تأجيل جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية فى السلطنة التى تستضيف مشاركين من خارج السلطنة بغض النظر عن الدول المشاركة أو أعداد المشاركين، وذلك حتى إشعار آخر.

وستواصل اللجنة تقييم الوضع وأي مستجدات عالمية أو محلية في المستقبل، ومراجعة التوصيات بناءً على ذلك.


وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت  في بيان يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران، أربع منها تحمل الجنسية الإيرانية، وتخضع جميع تلك الحالات للحجر الصحي، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 12 حالة إصابة.

وأكدت الوزارة أن حالتين تماثلتا للشفاء تماما، مع استقرار الوضع الصحي لبقية المصابين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والعينين".

وقالت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن وزير الصحة، أحمد بن محمد السعيدي، قوله إن 2367 شخصا يخضعون لإجراءات الحجر الصحي حاليا، 49 منهم في الحجر المؤسسي و2318 في "الحجر المنزلى".
سلطنة عمان تتخذ إجراءً جديدا لمنع انتشار كورونا
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