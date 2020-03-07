AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

السبت 07/مارس/2020 - 01:21 م
فايلر
فايلر
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي – جيرالدو – جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر.. فايلر يستقر على وضع أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

تشكيل ناري لـ الأهلي أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

دوري أبطال أفريقيا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

مفاجآت بالجملة.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز

تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الكعبي يتغنى بالزمالك بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قائمة هاني أبو ريدة لـ خوض انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف عليها

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشأن تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

يعشق البعض الضحك على الزمالك.. تعليق مثير من عمرو أديب على فوز القلعة البيضاء

تفاصيل القرارات الأخيرة للسعودية بشأن قصر دخول 3 دول خليجية لأراضيها

تقلبات مفاجئة في الجو.. رسالة مهمة من الداخلية بسبب تحذيرات الأرصاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات

أسعار السيارات الصيني في السعودية اليوم.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور تكشف جمال لجين عضاضة