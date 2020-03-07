تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي – جيرالدو – جونيور أجايي.
خط الهجوم: أليو بادجي.
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من:
علي لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف.