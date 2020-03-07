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رياضة

الأهلي وصن داونز.. محمد الشناوي رجل أول 15 دقيقة وينقذ انفرادا

السبت 07/مارس/2020 - 03:19 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
انتهت أول 15 دقيقة بين فريقي الأهلي وصن داونز بالتعادل السلبي، من عمر الشوط الأول، علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي بالضغط علي دفاع صن داونز عن طريق الثلاثي أليو بادجي ، وجونيور آجاي ، وجيرالدو لإرباك دفاع الفريق جنوب افريقي والعب الكرة الطويلة .

وباغت زواني مرمي محمد الشناوي بتسديدة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى الأهلي الى خارج الملعب فى الدقيقة "2".

تألق الشناوي فى الدقيقة  "4" من ضربة ثابتة صنداونز تنفذ سريعة وإنفراد من ريكاردو لكن الشناوي يتصدى لتسديدته ببراعة لينقذ مرماه من تلقي هدف أول.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة، عن طريق علي معلول "هدفين".

التقى الفريقان 6 مرات فاز الأهلي في 3 وتعادلا في مباراتين وحقق صن داونز الفوز الكبير بخماسية نظيفة.



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