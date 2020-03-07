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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

السبت 07/مارس/2020 - 04:58 م
الجيش الليبي يسقط
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس
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رحيم يسري
أعلن الجيش الوطني الليبي السبت إسقاط طائرة تركية أقلعت من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان "منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وقامت بإسقاطها في جنوب العاصمة.

وتواصل تركيا تقديم الدعم للميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج عن طريق إرسال الأسلحة والعسكريين والمستشارين إضافة إلى نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

وتعد الطائرات التركية المسيّرة، إحدى أهم الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات طرابلس في معاركها مع قوات الجيش الوطني.
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