AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مبروك يا مصر.. حكيم يهنئ المصريين بوصول الاهلى الى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.. شاهد

السبت 07/مارس/2020 - 05:41 م
حكيم
حكيم
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان حكيم صورة لعلم الاهلى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " لتهنئة المصريين بوصول النادى الاهلى الى دور نصف نهائى دورى ابطال افريقيا .


وعلق حكيم على الصورة قائلا " مبروك يا مصر .... وصول الأهلي لدور النصف النهائي الف مبروك لكل المصريين و تحيا مصر و يحيا رجالة الأهلي ".


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 


😍😍 - النهائى مصرى انشاء الله - ومبروك للزمالك


تأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاهر الأهلي يتأهل لدور الـ8 .. اِعرف ترتيب مجموعة صن داونز والوداد المغربي

تعليق مثير من وائل جمعة على مواجهة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مواجهة الأهلي.. رسالة من مدرب صن داونز للاتحاد الافريقي

لاعبو صن داونز يلعبون الكوتشينة في المطار قبل موقعة الأهلي.. صور

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام صن داونز في دوري أبطال افريقيا

تفوق فرق مصر والمغرب.. ظواهر من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الكويت تدعو مواطنيها في مصر ممن لديهم تذاكر عودة إلى مراجعة السفارة

بعد المنشور الفاضح.. تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز

تألق محمد صلاح.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبورنموث بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

اخبار الرياضة.. أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك.. أسرار جديدة في صفقة ابو جبل.. مجدي عبدالغني يهاجم بكاري جاساما

أول فيديو و صور لطائرة الزمالك قبل مغادرة مطار قرطاج

شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

AdvertisementS

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة | 700 دولار مكافأة لكل لاعب بالأهلي بعد عبور عقبة صن داونز

موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيفا يحتفي بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

تألق محمد صلاح.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبورنموث بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

موقف غريب من مازيمبي.. منع لاعبي الرجاء المغربي من دخول غرفة الملابس.. صورة

اخبار الرياضة.. أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك.. أسرار جديدة في صفقة ابو جبل.. مجدي عبدالغني يهاجم بكاري جاساما

هاني حتحوت يكشف حقيقة غياب طارق حامد عن نصف نهائي دوري الأبطال.. فيديو

رسميًا.. الزمالك يواجه الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي إلى نصف النهائي.. ملخص وأهداف مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بـ الشابوه.. كارول سماحة تتألق مع صديقتها في مصر