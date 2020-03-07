مبروك يا مصر.. حكيم يهنئ المصريين بوصول الاهلى الى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.. شاهد









وعلق حكيم على الصورة قائلا " مبروك يا مصر .... وصول الأهلي لدور النصف النهائي الف مبروك لكل المصريين و تحيا مصر و يحيا رجالة الأهلي ".









وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









😍😍 - النهائى مصرى انشاء الله - ومبروك للزمالك









تأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .

نشر الفنان حكيم صورة لعلم الاهلى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " لتهنئة المصريين بوصول النادى الاهلى الى دور نصف نهائى دورى ابطال افريقيا .