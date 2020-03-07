أرسنال يفوز بصعوبة على وست هام.. وولفرهامبتون يتعادل مع برايتون

فاز فريق ارسنال، على نظيره نادي ويست هام، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق البديل ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 78، بتمريرة رائعة من زميله مسعود أوزيل، ليحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ارسنال للنقطة 40 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نادي وست هام عند النقطة 27 في المركز السادس عشر.





وفي نفس الجولة، فاز شيفيلد يونايتد على ضيفه نوريتش بهدف نظيف، وفاز كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد على واتفورد وساوثهمبتون بنفس النتيجة، بينما انتهت مباراة ولفرهامبتون وبرايتون بالتعادل السلبي.