شوقى غريب يعلن مفاجآة بشأن محترفى المنتخب الأوليمبي فى معسكر مارس

فجر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي مفاجأة عن إختياره اللاعبين المشاركين ضمن صفوف أوليمبي الفراعنة فى الدورة الودية بالإمارات نهاية الشهر الجاري.
كان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن عن اتفاقه علي خوض مباراتين وديتين للمنتخب الأوليمبي البرازيلي بكامل نجومه أمام منتخبي مصر والسعودية العربية أو كوريا الجنوبية في دولة الإمارات خلال يومى 23 و29 مارس الجارى فى فترة التوقف الدولي مارس المقبل .
قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": قائمة اللاعبين المقرر الإعلان عنها عقب إنتهاء الجولة الـ 19 فى الدورى المصريين ستكون من اللاعبين المحليين ولن يتم إختيار أية عناصر من المحترفين فى دوريات أوروبا وغيرها.
لفت إلى أن المنتخب الأوليمبي سوف يخوض مباراتين وديتيين نهاية شهر مارس الجاري إحداها أمام الارجنتين وتلقينا عروضا لمواجهة أحد منتخبات كرواتيا والبرازيل واليابان كوريا.
يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يشارك فى نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها على مدار شهرى يوليو وأغسطس القادم بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى نهاية العام الماضى.