شوقى غريب يعلن مفاجآة بشأن محترفى المنتخب الأوليمبي فى معسكر مارس

فجر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي مفاجأة عن إختياره اللاعبين المشاركين ضمن صفوف أوليمبي الفراعنة فى الدورة الودية بالإمارات نهاية الشهر الجاري.

فجر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي مفاجأة عن إختياره اللاعبين المشاركين ضمن صفوف أوليمبي الفراعنة فى الدورة الودية بالإمارات نهاية الشهر الجاري.