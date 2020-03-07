خالد الجندى يحدد فوائد الفيروس: كورونا علم الناس النظافة واحترام علم الغيب

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب اللجوء إلى الله تعالى والدعاء، وذلك بجانب الأخذ بالأسباب واتباع الخطوات الصحيحة لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»: « يا جماعة ندعو ربنا لمواجهة كورونا بعد الأخذ بالأسباب، كما نصح الأطباء بغسل اليدين وتقليم الأظافر، ونتخذ السبل الوقائية، واتباع الإجراءات الصحية المتعارف عليها عالميًا، منوهًا بأن مطالبته للناس باللجوء إلى الله تسببت في مضايقة أناس كثيرة».





خالد الجندي : «إن هناك البعض يوافق على كل الكلام من تصريحات منظمة الصحة أو أى جهة، وعندما تدعوه للدعاء إلى الله يقول "ده كلام بلدي". وتابع





وتابع: إنه خلال معرض الكتاب، اعترض أحد الكتاب الذين وصفهم الجندي بـ"الفشلة" على أنني أدعو الناس لكي يقولوا "يارب"، مضيفًا: «الملحدون ينصحون بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عندما علموا جلية وخطورة الأمر، اللجوء إلى ضرورة حياة ومصير مشترك واعتراف بالحق وإقرار بالعبودية».



